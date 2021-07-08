ارتفاع جديد فى إصابات كورونا بالجزائر.. وتسجيل 620 حالة

سجَّلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجزائر، ارتفاعًا جديدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 620 إصابة جديدة بالفيروس و12 حالة وفاة في يوم واحد، مقارنة بـ585 إصابة و10 وفيات في اليوم السابق.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي: إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 143 ألفا و652 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3798 حالة وفاة، مضيفًا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 99 ألفا و931 حالة، بعد شفاء 421 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 28 نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الجائحة من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 14 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.