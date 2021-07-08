الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مغاورى: عقد 250 لقاءً بين الشركات المصرية والسنغالية فى قطاعات مختلفة

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

كلفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التمثيل التجارى المصرى بإعداد تقرير مفصل بكافة نتائج الاجتماعات التى عقدتها الشركات المصرية المشاركة ببعثة روابط الأعمال إلى دولتى الكاميرون والسنغال، وتحديد حجم الاتفاقات والتعاقدات التى تم الاتفاق عليها خلال البعثة، مع التأكيد على أهمية تذليل اى عقبات تعترض تنفيذ هذه الاتفاقات .

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى ومنير ادجيرى الرئيس التنفيذى لفرع التجارى وفا بنك،  للقاءات الثنائية التى أجرتها الشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية وذلك ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى ينظمها التمثيل التجارى المصرى بالتعاون مع التجارى وفا بنك ، حيث استمعت الوزيرة الى بعض الاستفسارات من ممثلى الشركات من البلدين ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل انسياب حركة التبادل التجارى بين القاهرة وداكار خلال المرحلة المقبلة.

وفى ردها على استفسار حول إمكانية توفير آليات لتمويل حركة التبادل السلعى بين مصر والسنغال ، أشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من التواجد القوى لمجموعة التجارى وفا بنك فى أكثر من 15 دولة افريقية وكذا الخدمات التمويلية التى يتيحها لتحقيق انسياب فى التجارة البينية .

وفى هذا الإطار أوضح تامر راغب رئيس قطاع الشركات بالتجارى وفا بنك بمصر أن البنك يتيح بالفعل آليات لتمويل الصفقات التجارية قبل الشحن وذلك فى إطار سلسلة الخدمات التى يتيحها التجارى وفا بنك لتيسير حركة التجارة بين البلدان الأفريقية .

ومن جانبه أشار الدكتور  أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، إلى أنه تم عقد ما يقرب من 250 اجتماع ثنائى للشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية وقد تركزت لقاءات الشركات فى  قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية والجلود والطباعة، مؤكدا سعى التمثيل التجارى من خلال مكاتبه بالخارج للإعداد للبعثات المقبلة فى إطار تنفيذ مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا .

مغاوري الصفقات التجارية الشحن التجارة الافريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

الإفتاء عن واقعة زواج بلوجر شهيرة من «كلب»: إهانة لشعائر الله

القبض على موكا حجازى فتاة «التيك توك»

النيجر تطالب الجميع بالتوقف عن أية إجراءات تؤثر على مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads
عاجل
سامح شكرى لمجلس الأمن: إثيوبيا رفضت كل الحلول بشأن سد النهضة شكرى: حال إصرار إثيوبيا على موقفها فليس أمامنا سوى الدفاع عن شعبنا سامح شكرى: مصر تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة وحذرنا من السيطرة على النيل