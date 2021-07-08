بدء فعاليات مناقشة رواية «يعقوب» لـ محمد عفيفى بمركز قنصلية الثقافى

بدأت منذ قليل فعاليات مناقشة رواية "يعقوب" للدكتور محمد عفيفي، وذلك في حضور لفيف من القراء والشخصيات العامة، وذلك بمركز قنصلية الثقافي بوسط القاهرة.

الندوة يشارك فيها الناقد الدكتور خيري دومة ويدير الحفل الكاتب الصحفي سيد محمود، والرواية صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

تتحدث الرواية عن المعلم يعقوب أحد الشخصيات المثيرة للجدل في حقبة الحملة الفرنسية، وهي تمزج بين السيرة الذاتية والتاريخ والتخيل التاريخي.

المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب أحد الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري، ويرجع هذا الجدل إلى تعاونه مع الحملة الفرنسية على مصر التي احتلت مصر بقيادة نابليون بونابرت.

ولد يعقوب حنا بمدينة ملوي بمحافظة المنيا مصر عام 1745 م لأسرة قبطية متوسطة، تعلم بأحد الكتاتيب القبطية وتعلم بها، بالإضافة إلى المواد الدينية القراءة والكتابة والحساب، عمل مساعدا لبعض أبناء طائفته العاملين بجباية الأموال والحسابات حتى تعلم حرفتهم. وكان رجال الكنيسة غير راضين عن يعقوب لتصرفاته التي كانت تخالف تعاليم الكنيسة سواء تصرفاته الشخصية أو حتى مع إخوانه من أبناء ملته.

أما عن محمد عفيفي فقد حصل مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية وهو مهتم بإعادة التأريخ لمصر.

تخرج محمد عفيفى من كلية الآداب جامعة القاهرة، وعين معيدا بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة 1983م، وحصل على درجة الأستاذية عام 1999م، وتدرج فى عدة مناصب أكاديمية حيث تولى رئاسة قسم التاريخ بكلية الآداب مرتين الأولى من بين عامي 2009 و2014، والثانية من عامى 2016 إلى 2019.

حصل محمد عفيفى على عدة جوائز منها - أحسن رسالة ماجستير فى التاريخ لعام 1986 مقدمة من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية لعام 2004، جائزة الدولة فى التفوق عام 2009، وأخيرا جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية.

وأصدر محمد عفيفى، العديد من الكتابات والدراسات، ومن إصداراته "الأقباط في العصر العثماني"، "الدين والسياسة في مصر المعاصرة"، "عرب وعثمانيون"، "خمسون عامًا على العدوان الثلاثي"،" التاريخ والموسيقى ..دراسات في التاريخ الاجتماعي للموسيقى")، "شبرا.. إسكندرية صغيرة في القاهرة"،"نوافذ جديدة "تاريخ آخر لمصر"، وأخيرا أولى رواياته يعقوب عن دار الشروق.

الدكتور محمد عفيفي

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