الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

اليونان تسجل 2107 إصابات بكورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الخميس، عن تسجيل 2107 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 433 ألفًا و21 إصابة.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (كاثيميريني) اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفًا و773 حالة عقب تسجيل 10 وفيات جديدة منذ أمس الأربعاء.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات تحت أجهزة التنفس الصناعي بلغ اليوم 153 مريضًا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في اليونان، أمس، عن تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 430 ألفًا و960 إصابة.

الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اليونان كورونا الوفيات المستشفيات عدد الإصابات

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