البطوطى : عودة الطيران الروسى تزيل اللغط السائد عن المطارات المصرية

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ان عودة السياحة الروسية إلى مصر سوف تزيل اللغط السائد بخصوص تأمين المطارات المصرية.

واضاف البطوطي في تصريحات خاصة أن عودة السوق الروسي لمصر يمكن أن يساند الشركات والفنادق في تلك الفترة حتى تستقرالأسواق الأوروبية، خاصة أن السوق الروسي لا يتأثر كثيرا بالأحداث الطبيعية مثل جائحة كورونا .عكس الاسواق الاوربية

وأشار إلي أن السياحية الروسية لها معني نفسي كبير بالنسبة للمصريين والمستهلكين السياحيين في الأسواق المختلفة.

وأضاف أنه يجب على صناع السياحة خلال الفترة المقبلة ضرورة مراعاة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين في الفنادق ووسائل النقل والمطارات، وكذلك مستوى النظافة والتعقيم كذلك الاهتمام بالمواصفات الصحية المختلفة خاصة أن السائح خلال تلك الفترة سوف يكون أكثر حساسية وملاحظة للسلبيات بالمطارات والفنادق.

وطالب البطوطي سرعة تطعيم المواطنين خلال الفترة القادمة، خاصة أن العالم الآن ينشر عليه يوميا معدلات التطعيم في الدول والتي يطلع عليها االمجتمغات باستمرار وفي كل مكان.

كما طالب بمراجعة الصيانة في الفنادق الثابتة والعائمة، حتى يتجاوز كافة المشاكل الفنية المختلفة عند استئناف التشغيل بها.

يشار الي ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم مرسومًا برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية نصه:

"يلغى العمل بمرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن أخذ تدابير معينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية... والمرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ 2 يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطنين روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".



بناء على هذا المرسوم الرئاسي، يسمح باستئناف حركة الطيران العارض (الشارتر) من المطارات الروسية إلى جميع المطارات المصرية..

يشار ايضا الي ان المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.