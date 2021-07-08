بعد تعرضه لأزمة صحية.. هانى شاكر: أنا بخير وأعود لجمهورى قريبًا

انتهي منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة؛ للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذى كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

في السياق ذاته، طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجي من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب". وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهما.