دراسات جديدة توضح علاقة فيروس كورونا ومرض السكري

أوضحت جميع الدراسات الحالية وكذلك آراء معظم الأطباء والباحثين على حد سواء أن فيروس كورونا المستجد لا يشبه الفيروسات الأخرى، حيث يسبب “كورونا” التهاب شديد في جميع أنحاء الجسم، ويؤثر على خلايا الجهاز التنفسي وأيضاً القلب، الدماغ، والكلى والأعضاء الأساسية الأخرى للجسم.

العلاقة بين كورونا ومرض السكري

وأشارت الدراسة التي تم نشر نتائجها على موقع health، إلى تأثير "مقلق" آخر لـ COVID-19 حيث من المحتمل أنه يوجد حالات جديدة لمرض السكري ووفقا للخبراء فإن الصلة بين الاثنين "مثيرة للقلق".



وتوضح نتائج دراسة أخرى نشرتها مجلة Cell Metabolism "أن SARS-CoV-2 يمكن أن يستهدف الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم ويضعفها" مما يؤدي إلى مرض السكري.

وهناك دراسة ثالثة نشرت نتائجها في مجلة Diabete، Obesity، and Metabolis وجدت أيضًا صلة بين عدوى COVID-19 وحالات مرض السكري الجديدة.

عواقب الإصابة بالفيروس تتعدى مسألة إذا ما كنت ستعيش أو ستموت



ويعقب توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو في نيويورك، لمجلة هيلث: "أنه من الواضح أن الإصابة بفيروس كوفيد هي أكثر بكثير مما إذا كنت تعيش أو تموت".

وأضاف: "يحتاج الناس إلى التفكير أكثر فيما يتعلق بالعواقب الصحية المحتملة طويلة المدى للإصابة بالعدوى لإنه إذا أصبت بمرض السكري ، فسيؤثر ذلك عليك لبقية حياتك."

يقول ويليام شافنر، طبيب متخصص في الأمراض المعدية وأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، لمجلة " هيلث ": "لقد أصبح هذا الفيروس الشرير أكثر سوءًا" معربا "بحيث يمكن لهذا الفيروس الوصول إلى أنظمة أعضاء مختلفة ويسبب أضرارًا."

ولا يزال البحث جاريًا لتعزيز هذا الرابط بين عدوى COVID-19 وتشخيص مرض السكري الجديد .

يذكر أن الفيروس أصاب 175 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وهذا رقم ضخم.