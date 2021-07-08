الأم رفضت تلقى علاج كورونا.. فريق التدخل السريع ينقذ طفلين بطنطا

تمكن فريق التدخل السريع، التابع لمديريه التضامن الاجتماعى بالغربية من إنقاذ طفلين ووالداتهما من النوم وسط الطريق بمدينة طنطا.

وتلقى فريق التدخل السريع، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بلاغا عن وجود مواطنه بحالة إعياء شديدة بحارة رزق بجوار قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية ومعها طفلين.

تم إخطار أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بالموضوع والتى اصدرت تعليماتها لرئيس فريق التدخل السريع بسرعة التوجه لموقع البلاغ والتعامل الفورى حيث توجه الدكتور خالد أبو المجد برفقته رضا شاهين عضو فريق التدخل السريع ومأمور الضبطيه القضائية بالمديرية الى موقع البلاغ وتبين أن السيدة تبلغ 41 سنة، ومعها طفل وطفله 3 سنوات و9 سنوات وبالتحدث كانت فى حالة اعياء شديده وهى تقطن بشقه دور أرضى ومتزوجه من المواطن ر أ ر أ.



وتم الاتصال برب الاسره الذى حضر على الفور وتحدث الفريق معة بضرورة تحويل الزوجه الى المستشفى وان يستلم الطفلين لحين شفاء الأم واتضح أن الزوج متزوج باخرى والتى حضرت وابدت استعدادها بترببة الأطفال حتى خروج الأم من المستشفى وتم التواصل مع ادارة الازمات لتوفير سيارة اسعاف لنقل السيدة.

وأكد فريق التدخل السريع أنه تم الاتصال بالدكتور توفيق المنشاوى، مدير الرعاية الصحية بمستشفى المنشاوى العام الذى جهز غرفه لاستقبال الحالة، بحضور سيارة الإسعاف تم نقل المواطنة إلى مستشفى المنشاوي.

أشار إلى أنه تم عمل الإشعات والتحاليل التى كشفت إصابتها بكورونا من المرحلة الثانية وكشف فريق التدخل السريع أن الحاضرين فوجئوا برفض المواطنة تلقى أي نوع من العلاج وقامت بدفع الزوج وترك المستشفى ولم تستجب لأى نصيحة وتم أخذ تعهد على الزوج برعاية ابنائه وأنه سيتم متابعتهم، للتأكد من تلقيهم الرعاية الأزمة.