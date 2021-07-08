وزير العمل العراقي يبحث مع «المصيلحي» تفعيل مُخرجات قمة بغداد

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى الدكتور عادل الركابي، والوفد المرافق له، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي شهدتها بغداد مؤخراً.

التعاون المصري العراقي

وأبدى الوزير الركابي في بداية اللقاء تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات خاصة ذات الصلة بتسهيل مهام توفير المواد الغذائية لمستحقيها بالاعتماد على التقنيات الإلكترونية الحديثة، بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، مبيناً أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أوضح جلياً، أن الفرص الاستثمارية مُتاحة أمام الشركات المصرية، ومؤكداً سعي الحكومة إلى تذليل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق.

وأعرب عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الحوسبة التجارية لقطاع التموين، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة.

الخطط الاستراتيجية بين العراق ومصر

من جانبه، بيّن المصيلحي عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ضوء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد، مشيرا إلى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بمجال التجارة والاستثمار.

وقدم في ذات الوقت، شرحاً وافياً للوفد عن التجربة المصرية الرائدة في مجال توفير المواد الغذائية وفق أحدث أنظمة الأتمتة الحديثة.