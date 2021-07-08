الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الإرياني: ميليشيا الحوثي تزج بعناصرها إلى الموت على جبهتي الحازمية وزاهر

معمر الارياني
معمر الارياني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، إن قوات الجيش اليمني، المسنود بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، تصدى إلى هجوم ميليشيا الحوثي المعاكس في مدينتي الحازمية والزاهر.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "تطهير كامل مركز مديرية الزاهر بعد تسلسل العشرات من عناصر الحوثيين".

وتابع: "دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم بالعشرات من عناصرها في هجوم انتحاري للتسلل الى مركز مديرية الزاهر آل حميقان، وصناعة انتصار زائف للتغطية على خسائرها في جبهات البيضاء، فلم يعد أحد من المتسللين ومن بينهم جرحى وأسرى، وتم اغتنام آلياتهم وعتادهم".

كما أكد استعادة مدينة الزاهر وجميع المواقع منذ انطلاق عملية النجم الثاقب مؤمنة بالكامل، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي لم تحقق اي انجاز يذكر سوى الزج بالمئات من عناصرها لموت محقق في جبهتي الحازمية والزاهر، وان العملية ماضية حتى استعادة مدينة البيضاء مركز المحافظة وباقي مديرياتها.

وكانت مصادر يمنية، أفادت اليوم الخميس، بمقتل قائد العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي في جبهة البيضاء.

وقالت المصادر إن مقتل القائد الحوثي جاء إثر عملية لقوات الجيش اليمني المدعومة من المقاومة الشعبية، على مواقع وتحصينات تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وفقًا لقناة العربية.

فيما أوضح مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أمس، أن الهجوم استهدف مواقع الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، مؤكدًا أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثيًا وجرح آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم يحمل عيار 12.7 ومصرع من كانوا على متنه.

ويأتي ذلك بالتزامن للانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية في المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء وسط انهيار واسع وخسائر في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية.

إرهاب الحوثي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي اليمن

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