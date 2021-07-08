الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تحديت ظروفي».. رحلة عمر من الإصابة بمرض جيني للحصول على مؤهل عال

عمر المصاب بمرض جيني
عمر المصاب بمرض جيني

كشف عمر محمد الحاصل على ليسانس اللغة العربية عن إصابته بمرض فرط الحركة الذي أصبح بمثابة صديق يلازمه أينما ذهب وطوال حياته. 

وقال عمر، لـ"الدستور"، عن طريقة اكتشافه للمرض التي جاءت عن طريق الصدفة، مشيرًا إلى أحداث صعبة مر بها خلال أشهر الحظر نتيجة تفشي وباء كورونا في مصر، موضحًا أنه قام بعرض نفسه على طبيب نفسي: "في أول ربع ساعة اتشخصت بأني مريض فرط حركة"، ليبحث بنفسه عن اعراض تلك المرض والتي انطبقت غالبتها عليه موضحًا أن الصعوبات التي واجهته طوال حياته كانت مشكلة بالتنظيم والذاكرة القصيرة. 

وأشار عمر إلى أنه عانى على المستوى النفسي كثيرًا بسبب المرض والأزمة قائلًا إنه يعاني من تشتت انتباه وفرض حركة، ما جعله عرضه للتنمر والاساءة نتيجة لعدم وعي كثير من الماس بظروف تلك المرض، مقدمًا نصيحة أنه حال التعامل مع مريض ADHD من الضروري مراعاة عدم وضعه في إطار الضغط، لأنه مضغوط عقليًا بالفعل.

كان مسلسل “خلي بالك من زيزي" قد ناقش فرط الحركة خلال رمضان الماضي وعرض هذه القضية التي لم يتطرق لها مسلسل من قبل، كما أن هذا المرض أعلنت ابنة عمرو دياب إصابتها به ما ساهم في تضامن عدد كبير من المشاهير معها.

مصر قدم خلال اطفال عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«خدوا حلاوة».. حبس شخص هتك عرض شقيقين فى البحيرة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

وزارة الشباب تطعن ببطلان حكم إلغاء وقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر