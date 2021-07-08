«تحديت ظروفي».. رحلة عمر من الإصابة بمرض جيني للحصول على مؤهل عال

كشف عمر محمد الحاصل على ليسانس اللغة العربية عن إصابته بمرض فرط الحركة الذي أصبح بمثابة صديق يلازمه أينما ذهب وطوال حياته.

وقال عمر، لـ"الدستور"، عن طريقة اكتشافه للمرض التي جاءت عن طريق الصدفة، مشيرًا إلى أحداث صعبة مر بها خلال أشهر الحظر نتيجة تفشي وباء كورونا في مصر، موضحًا أنه قام بعرض نفسه على طبيب نفسي: "في أول ربع ساعة اتشخصت بأني مريض فرط حركة"، ليبحث بنفسه عن اعراض تلك المرض والتي انطبقت غالبتها عليه موضحًا أن الصعوبات التي واجهته طوال حياته كانت مشكلة بالتنظيم والذاكرة القصيرة.

وأشار عمر إلى أنه عانى على المستوى النفسي كثيرًا بسبب المرض والأزمة قائلًا إنه يعاني من تشتت انتباه وفرض حركة، ما جعله عرضه للتنمر والاساءة نتيجة لعدم وعي كثير من الماس بظروف تلك المرض، مقدمًا نصيحة أنه حال التعامل مع مريض ADHD من الضروري مراعاة عدم وضعه في إطار الضغط، لأنه مضغوط عقليًا بالفعل.

كان مسلسل “خلي بالك من زيزي" قد ناقش فرط الحركة خلال رمضان الماضي وعرض هذه القضية التي لم يتطرق لها مسلسل من قبل، كما أن هذا المرض أعلنت ابنة عمرو دياب إصابتها به ما ساهم في تضامن عدد كبير من المشاهير معها.