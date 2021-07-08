السجن سنة وغرامة لـ3 أشخاص ضربوا زوجين من ذوى الهمم بالشرقية

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، الخميس، 3 أشخاص متهمين بالتعدي على زوجين من ذوى الإعاقة بالضرب والتنمر عليهم بالسجن سنة وغرامة 2000 جنيه.

وحررت زوجة من ذوي الاحتياجات محضرًا باعتداء 3 شباب على زوجها، بسبب خلاف نشب بينهم بشارع محطة ميت جابر ببلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «ر.ا» من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتهم فيه 3 شباب بالتعدي بالضرب والسب على زوجها «م. س.ع».

وتبين وقوع مشاجرة حيث كان الزوج يشتري قطع غيار للموتوسيكل فقام الشباب الذين يعملون بالمحل بمضايقة الزوجة ومعاكستها بإيحاءات خادشة للحياء، وكانت تستقل موتوسيكل مجهز طبيًا لمساعدتها في الحركة مهدى إليها من محافظ الشرقية، وحينما رفض الزوج مضايقة زوجته، واستنكر أفعال الشباب، تفاجأ بالضرب المبرح، وصرخت الزوجة لنجدته فقام المتهمين الثلاثة بمعايرتهم بإعاقتهم قائلين لهم أنهم لن يستطيعوا فعل شيء.

وفي المحضر اتهمت الزوجة كل من «ا.ع.ح» مسؤول بالسجل المدني بالزقازيق، وشقيقه «ع» صاحب محل قطع غيار موتوسيكلات و«ع.ع» عامل بالورشة، مقيمين بميت جابر بلبيس محافظة الشرقية، بسبهم بألفاظ نابية، وتسببوا في إصابة ابن شقيق الزوج بعاهة وقطع أصبع يده بالمطواة وكدمات، وقرروا التوجه لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر، وبإحالتهم لمستشفى بلبيس العام للحصول على تقارير طبية بحالتهم تفاجأوا بأهالي المتهمين يبلغونهم أن المحضر لن يجدى شيء بسبب قرابة المتهمين مع عمدة القرية السابق.

تم تحرير المحضر رقم 8269 جنح مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم اليوم.