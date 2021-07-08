«دخل العناية المركزة».. تفاصيل الأزمة الصحية المفاجئة للفنان هانى شاكر (فيديو)

تعرض نقيب المهن الموسيقية والمطرب هاني شاكر لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات واحتجازه لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وحرص نقيب المهن الموسيقية على طمأنة جمهوره والظهور من خلال مقطع فيديو له كشف خلاله عن تعرضه للوعكة الصحية، وقدم اعتذاره لدار الأوبرا المصرية وجمهوره لعدم استطاعته إحياء الحفل الذي كان من المقرر له اليوم.

وقال هاني شاكر إنه شعر بتسارع ضربات قلبه بشكل مفاجئ عند استيقاظه من النوم وإعياء شديد مما استدعى نقله للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج أمره بالمكوث في العناية المركزة لمدة لا تقل عن 48 ساعة لحين للاطمئنان على حالته واستقرارها.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب"، وهى أغنية باللهجة الخليجي من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهما.

وينتظر هاني شاكر طرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ضمن ألبومه الجديد الذي يعمل علي طرحه بشكل شهري من خلال أغنية كل ثلاثة أسابيع.

وطرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

وظهر النجم الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشكل لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.