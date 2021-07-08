«طب بنها» تدشن مؤتمرًا بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للتجميل النسائى

نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بنها مؤتمر دولي، بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للتجميل النسائي بمشاركة ممثلين عن الجامعات المصرية وعدد من الدول، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

حرص على الحضور الدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب البشرس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها والدكتورة نيرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور محمد فرج خبير الطب التجميلي النسائي والإعلامية بوسي شلبي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف العام علي قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن البحوث والمؤتمرات العلمية التي تحمل اسم الجامعة تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيفات شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي بإصداراته المختلفة.

أضاف عميد طب بنها أن المؤتمر يعد حدثًا عالميًا احتضنته القاهرة مهد الحضاره والتاريخ، برئاسة الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس القسم السابق بكلية الطب جامعة بنها وتحت رعاية "المؤسسة الأمريكيه الداعم الأول للتعليم الطبى المستمر"، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مشيرا إلى أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التى تهتم بمجال الطب التجميلى النسائي والأوحد الذى يقام فى القاهرة ويضم التخصصات المختلفة من الأمراض الجلدية والطب التجميلى وأمراض الذكورة وجراحات التجميل والنساء والوليد والطب النفسى والتغذية والطب الاجتماعى بالإضافة إلى كافة التخصصات المهتمة بصحة المرأة.



أضاف القاضي في كلمته أن المؤتمر يضم نخبة كبيره من المتحدثين العالميين من مصر وإفريقيا والسعودية والعراق والإمارات المتحدة والبرتغال وإسبانيا وبولندا والمملكة المتحدة والبرازيل والهند حيث يتم تقديم الإفادة الكاملة للأطباء فى مجال الطب التجميلى النسائى وبمشاركة جامعة بنها وجامعات مصر العريقة.

وناشد القاضي المشاركين في المؤتمر بالعمل علي تحقيق المزيد من التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعات، لرفع وتدعيم مستوى جودة الأداء التعليمى بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على منظومة التعليم العالى والعلاج فى وطننا الحبيب خاصة في تلك الظروف الصعبة لجائحة كورونا وبما يضمن تبادل الزيارات والتعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس بين الأقسام والكليات المتناظرة وأيضا التعاون وتبادل الخبرات.



ووجه القاضي الشكر لكل من أسهم من قريب أو من بعيد في إعداد وانعقاد هذا المؤتمر وإنجاز مختلف فعالياته وجوانبه بالشكل المأمول والمنتظر وخروج هذا العمل بشكل يليق بالجهات المشركة فيه وبجامعة وكلية طب بشري بنها متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الرشيدة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي قطاع البيئة وخدمة المجتمع إن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور قطاع خدمة المجتمع وتفعيل دور الجامعة لحل مشكلات المجتمع والإسهام في قضايا التنمية وصولا لإيجاد حلول علمية لمشكلات المجتمع المحلي بما يؤدي في النهاية للتنمية المجتمعية لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات.



أشارت الدكتورة نرمين عدلي وكيل طب بنها للبيئة وخدمة المجتمع أن الجامعة والكلية حريصان علي دعم البحث العلمي والمؤتمرات العلمية في كافة المجالات وخاصة في العلوم الطبية والمجالات الرائدة في التخصصات الطبية النادرة مشيرة إلى أن الكلية تعطي اهتماما كبيرا لتنمية البيئة الخاصة للبحث العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع وربط البحث باحتياجات المجتمع.