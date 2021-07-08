الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تمثل 68% من السياح.. أرقام مهمة عن السياحة الروسية بعد رفع حظر الرحلات لمصر

السياحة الروسية في
السياحة الروسية في مصر

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسميا، اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

ووقع بوتين، اليوم الخميس، مرسوما رئاسية يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".

وترصد "الدستور" أرقامًا هامة عن السياحة الروسية لمصر.

بحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8% من إجمالي عدد السائحين يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4%، وأخيرا الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.

واستحوذت الجنسيات الروسية على معدلات مرتفعة من إجمالي السياح في مصر، حيث بلغ عدد السياح الوافدين من هذه السوق 2.8 مليون سائح في 2010، وبعد رفع الحظر الروسي عن القاهرة في 2018، بلغ عدد السياح الروس الوافدين 145 ألفا و642 سائحا روسيا بعد ما كان في 2017 نحو 100 ألف سائح روسي، إذ وتعد السوق الروسية من أكبر الأسواق السياحية الوافدة.

أما عن إجمالي إيرادات السياحة في مصر فقد أوضحت المؤشرات أنها سجلت ارتفاعًا، إذ بلغت قيمة إيرادات مصر من السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية 84.3 مليار دولار، وزادت قيمة إيرادات السياحة لنحو 12.6 مليار دولار خلال عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2% عن عام 2017/2018، وفق البيانات الرسمية المعلنة عن البنك المركزي.

قانون روسيا سياحة روسي الاتحاد

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وائل لطفي

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