إبراهيم عبد المجيد: أتمنى إعفاء دور النشر من نصف اشتراك معرض الكتاب

تحدث الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، عن معرض الكتاب والذي يقام الآن في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

وقال إبراهيم عبد المجيد: “معرض الكتاب حدث يستحق الحفاوة لكن لابد من الوضع في الاعتبار أن الكورونا التي غيرت موعده لا يجب أن توقف وزارة الثقافة عن مساعدة الناشرين”.

وأضاف عبد المجيد في تصريح خاص لـ"الدستور": "الحضور قليل بسبب الحر وحتى بعد أن زادت نسبة الحاضرين إلى 70% فلابد من الاعتراف بالحقيقة وهي أنه أقل المعارض إقبالا من الجمهور، فموعده الاضطراري جاء مع الامتحانات والسفر للكثيرين إلى المصايف .

وتابع: "لن أضرب مثلا بما فعله حاكم الشارقة المثقف والكاتب الكبير الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بإعفاء دور النشر من رسوم الاشتراك كلها، لأنه سيقال أنه ليس لدينا أموالا كالشارقة، لكن هل يمكن لوزارة الثقافة أن تجد طريقة لإعفاء المشتركين من دور النشر من نصف الاشتراك الباقي بالاتفاق مع الجهة المؤجرة للمكان أو مع رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية مثلا . لو حدث هذا سيكون جميلا لحالة الثقافة .

وفي الأخير قال: “وهذا لن يقدر على الحوار فيه مع المسؤولين الكبار غير الوزارة نفسها، أتمني أن يحدث هذا”.

وتقام الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها بين جنيه و20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.