«رمد المنيا» تنجح في زراعة قرنية كاملة ضمن مبادرة القضاء عل قوائم الانتظار

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الخميس، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للقضاء على قوائم الانتظار.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للفريق الطبي الذي أجري الجراحة والذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري أمراض القرنية بكلية الطب، والدكتور أرساني مقار نجيب، مدير مستشفى الرمد، والدكتور مدحت صموئيل استشاري التخدير بمستشفى رمد المنيا، وطاقم التمريض.

أشار النادي إلى مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا؛ ما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة. وأوضح الدكتور أرساني مقار نجيب مدير مستشفى الرمد، أن العملية الأولى أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عاما، كانت تعاني من قرنية مخروطية، والأخرى أُجريت لمريضة فى أواخر الخمسينات كانت تعاني من سحابة بالقرنية ومياه بيضاء متقدمة.

كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت عن إجراء 3696 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار في إطار أعمال المبادرة الرئاسية؛ للقضاء على قوائم الانتظار ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال وكيل صحة المنيا إنه تم إجراء 3696 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية يونيه 2021 منها 1924 عملية جراحة عيون، 478 جراحة مخ وأعصاب، 264 عملية جراحة الأورام، 606 قسطرة قلبية، 153 قلب مفتوح، 208جراحة العظام، 62 جراحية أوعية دموية والقسطرة الدموية، قسطرة بالمخ لافتًا إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة إيرينى عادل، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 11 مستشفى داخل المحافظة وهى مستشفى المنيا العام، رمد المنيا، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا ،مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى مصر المحبة، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون.