الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتخذ إجراءات لضمان سلامة اللحوم فى عيد الأضحى

السيد القصير
السيد القصير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية مواصلة إجراءاتها لحمية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية والإجراءات والتدابير اللازمة لسلامة اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تشدد من إجراءاتها للحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية وتنميتها وتحسين سلالاتها لزيادة قدرتها الإنتاجية، كما تعمل كخط دفاع للحد من انتشار الأمراض الوبائية من خلال نظام دورى للتحصين، والترصد للأمراض الوبائية العابرة للحدود من الدول المجاورة سواء عن طريق المواشي المستوردة  الحية أو اللحوم.

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على صحة المواطن المصرى مع اقتراب عيد الأضحى من خلال اتجاهين، الأول يتمثل فى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لضمان سلامة اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيوانى المنتجة محلياً ويتم استيرادها من الخارج، والثانى يتمثل فى تأمين المواطن المصرى من إصابته بالأمراض التى قد تنتقل إليه من الحيوانات المختلفة، للحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بالقضاء على المسببات المرضية فى الحيوان، والعمل على عدم وصولها للإنسان وفي ظل تلك الجهود التى تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فانها لم تغفل عن الحفاظ على الحيوانات البرية والمشاركة الدولية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض عن طريق برامج الإكثار والرعاية البيطرية.

الزراعة اجراءات لضمان سلامة اللحوم والمنتجات الحيوانية حلول عيد الأضحى للحد الأمراض

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