الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تزامنا مع الاحتفال به.. تعرف على أمثال شهر أبيب وثماره

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، ببداية شهر ابيب الشهر الحادي عشر في ترتيب الشهور القبطية.

ويسبق شهر أبيب في شهور التقويم القبطي توت وبابة وهاتور وكيهك وطوبة وامشير وبرمهات وبرمودة وبشنس وبؤونة.

وتم تسمية شهر أبيب بذلك الاسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى اهلكه حورس او الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لأبيه أوزوريس اى النيل من عدوه التيفون اى التحاريق، وقيل انه ينسب الى "هابى" اله الفرح.

ولكل شهر من أشهر السنة القبطية أمثاله الشعبية التي يرددها المصريون على مدار الشهر ولعل من أبرز الأمثال الشعبية في أبيب: ابيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه، وأيضا ان كلت ملوخيه فى ابيب هات لبطنك طبيب.

ومن اشهر ثمار الشهر التين فيقال في العامية "تين ابيب".

وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، عدة قراءات روحية في مطلع شهر أبيب مثل

العشية: مزامير 68 : 25 – 26 + متى 26 : 6 - 13

باكر: مزامير 8 : 2 – 3 + يوحنا 4 : 15 - 24

قراءات القداس

البولس: افسس 5 : 8 - 21

الكاثوليكون: 1 بطرس 3 : 5 - 14

الإبركسيس: اعمال 21 : 5 - 14

السنكسار: استشهاد القديسة افرونية الناسكة وايضا نياحة القديسين بيوخا وبناين القسيسين بجانب تدشين أول كنيسة بأسم الشهيد مارمينا

الانجيل: مزامير 45 : 14 – 15 +متى 25 : 1 - 13

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترتيب الشهور القبطية قراءات روحية في مطلع شهر ابيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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