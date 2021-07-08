الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 37 محضرًا فى حملات تفتيشية بالغربية (صور)

حملات تفتيشية بالغربية
حملات تفتيشية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديرية التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والمديريات المختلفة، والتي أسفرت عن تحرير ٣٧ محضرًا لمخالفات مختلفة للمخابز والمحال التجارية خلال يومين.

وأسفرت الحملات التفتيشية بمركز السنطة عن ضبط ٧ جراكن زيت طعام بإجمالي ١٤٠ لتر مجهول المصدر ولا يوجد عليه أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، بجانب تحرير ١٦ مخالفة للمخابز تشمل (مخالفة التصرف في ١١ شيكارة دقيق مدعم من حصة المخبز، ٥ مخالفات خبز ناقص الوزن ما بين ٨ - ١٩ جم في الرغيف الواحد، ٣ محاضر لعدم مطابقة المواصفات،  ٤ محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، ٣ محاضر بيع سلعة السجائر بأزيد من السعر الرسمي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات في مركز كفر الزيات عن تحرير محضر رقم ٢٠٣٢٣ جنح مركز كفر الزيات لضبط (٧١١) كجم لحوم فاسدة و (٨٣٢) علبة جبنة منتهية الصلاحية .

وفي مركز زفتى، قامت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالتفتيش والإشراف على الذبح خارج السلخانة والكشف على اللحوم  بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحرير (٤) محاضر جنح ذبح خارج السلخانة ل ٤ جزارين بقرى زفتى، وتم تحريز (١٢) كيلو جرام لحوم على ذمة تلك القضايا بإحدى الثلاجات بمدينة زفتى ، كما تم تحرير (٥) محاضر إثبات حالة (محضر نقص وزن ٨  جرام، ٢ محضر مواصفات لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و٢ محضر نظافة).

في مركز المحلة، تم تحرير (١٠) محاضر تشمل (٤) محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، (٣) محاضر بيع سجائر بسعر أزيد عن السعر الرسمي، (١) محضر جنحة لصاحب بقالة تموينية لعدم مزاوله النشاط ، (١) محضر عدم الإعلان عن الأسعار لصاحب محل بقالة تموينية و (١) محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأوضح محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومدى توافر تلك السلع، والتأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولاً بأول والتسهيل على الجمهور، إضافة إلى متابعة توافر أسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.

IMG-20210708-WA0009
IMG-20210708-WA0009
IMG-20210708-WA0008
IMG-20210708-WA0008
IMG-20210708-WA0007
IMG-20210708-WA0007
IMG-20210708-WA0006
IMG-20210708-WA0006
IMG-20210708-WA0005
IMG-20210708-WA0005
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والمديريات المختلفة تحرير ٣٧ محضر وضبط ٧١١ كجم لحوم فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

«حار على القاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كارتيرون يرفض تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز

حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء شركات قطاع البترول

هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية.. و«الأوبرا» تؤجل حفله اليوم

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من آخر امتحان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا