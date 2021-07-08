آلام فى الظهر وضعف الأسنان.. تأثير كورونا على الصحة الجسدية بعد 5 سنوات

كيف يمكن أن يؤثر بقاؤنا في المنزل لفترات طويلة والعمل فيه على صحتنا الجسدية؟ هل تعلم أن الإفراط في تناول الطعام ونقص ضوء الشمس سيؤدي بنا في غضون خمس سنوات إلى أحجام غير طبيعية؟.

سلط الخبراء البريطانيون وفقا لموقع ذا صن، الضوء على التأثير الضار الذي أحدثه الحظر على صحتنا العامة، وكيف يمكن أن تستمر هذه العادات في التأثير علينا في وقت لاحق من الحياة، حيث قال الدكتور كيران سيان، المدير الطبي من LloydsPharmacy Online Doctor، إن جائحة فيروس كورونا أحد أكبر التحولات في السلوك البشري التي رأيناها على الإطلاق.

وأوضح: "هذه العادات والروتينات الجديدة ، التي نتجت عن قيود الإغلاق مثل العمل من المنزل، وزيادة وقت الشاشات ونقص الحافز لممارسة الرياضة، سوف تؤثر على صحة الفرد والرفاهية العقلية، نظرًا لأن العادات غير الصحية قد تشكلت تدريجيًا خلال العام الماضي، فقد لا يدرك الكثيرون إلى أي مدى أصبحت جزءًا من أنماط حياتهم اليومية ".

خلال العام الماضي، أبلغت LloydsPharmacy Online Doctor عن زيادة بنسبة 155 في المائة في عمليات البحث عن فقدان الوزن، وسلطت الجائحة على أزمة السمنة في العالم، وأطلقت الحكومات عدة حملات لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن.

كان الناس قبل الجائحة يقومون برحلات يومية وكانوا يخرجون بشكل عام وأكثر بكثير مما نحن عليه الآن، لذلك يجب تخصيص 30 دقيقة من التمارين اليومية الموصى بها، وخمس مرات في الأسبوع لتحريك أجسامهم لتقليل المخاطر كالمشي السريع يوميًا، والقيام بتمرين منزلي قبل العمل أو بعده ".

كما أنه فرض الوباء، تغييرات كثيرة، فأصبح العديد من الأشخاص يعملون من المنزل أثناء الوباء ومازالوا، مما يعني إنشاء مكاتب مؤقتة في غرف النوم والمطابخ، ويقول الخبراء إن الجلوس على الأريكة والتواجد في هذه الأوضاع غير الطبيعية طوال اليوم يمكن أن يؤدي إلى تيبس وآلام في الظهر والرقبة.

قالت عالمة فسيولوجيا النوم الخبيرة، ستيفاني روميزيفسكي، إنه يجب عليك محاولة النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وتجنب مشاهدة التلفزيون في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

تسبب كورونا أيضا في زيادة تواجد الرجال في المنازل، وبالتالي شعرت النساء كما لو أنهن غير قادرات على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه، ويزيد من خطر التوتر والقلق على الجسم، والذي يعتبره جسدك بمثابة تهديد، مما يتسبب في زيادة الهرمونات لإحداث تفاعل كيميائي كطريقة للتعامل مع الضغط.

فيتامين د

إن قضاء المزيد من الوقت في الداخل يعني أن الكثير منا يعاني من نقص فيتامين (د) حيث يمكننا الحصول عليه من أشعة الشمس، وهذا يتسبب في ضعف الأسنان.