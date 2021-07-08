«عم صقر».. أشهر معالج بالأعشاب في دهب: «زبايني الأجانب أكتر من المصريين»

"عم صقر"، اسم لا يمكن منطقة بمنطقة دهب إلا ويتعرف عليه الجميع، فيعد من أشهر الشخصيات بالمدينة بعد أن سلك طريقه بعالم العلاج بالأعشاب وراثة عن آبائه وأجداده، فأخذ المهنة بحب، كما درس علم التركيبات.

وقال عيد صقر لـ"الدستور" إن العلاج بالأعشاب يعد طريقة معتادة لدى أهل البدو بسيناء، وأكد على أن هناك زبائن له من الأجانب الذين يأتون له بشكل دوري للحصول على بعض الأعشاب، ويأخذون منه كميات للسفر بها، مشيرا إلى أن لديه زبائن بأتون له بشكل خاص في كل عام.

وتابع أنه يتخصص في علاج ضبط السكر وعلاج جرح السكر، علاج الرطوبة و الخشونة، علاج آلام الظهر والمفاصل، وكذلك علاج الفقرات، وعلاج البواسير والشرخ و الناسور نهائيا.

"بنعالج الجسم من برة ومن جوة"، ويعالج عم صقر بتركيباته العديد من الحالات المرضية مثل قرحة المعدة، وعلاج القولون، والأملاح والحصاوي التي يغلب البعض في التخلص منها بشكل نهائي، ولكن تناول أعشابه لفترة متواصلة يعمل على ذلك.

كما يعالج الأمراض الجلدية والصدفية والحزام الناري، ويقدم أيضا تركيبات يمكنها علاج الضعف الجنسي بشكل نهائي، وعلاج القشرة وتساقط الشعر، إضافة إلى التخسيس.

ويعرف الكثير عن عم صقر أنه يملك القدرة على علاج الأمراض المختلفة، ويتوافد عليه أعلب سكان جنوب سيناء بشكل عام وليس سكان مدينة دهب فقط، حيث إنه اعتاد الكثير على التداوي بالأعشاب والتركيبات التي يصنعها جميعها من المواد الطبيعية، والتي يأتي بأغلبها من صحاري سيناء.

وأكد أن هذه الأعشاب تعرف بندرتها وغلو سعرها وليست مجرد أشياء يقبل عليها المرضي لتوفير أسعار الأطباء والأدوية، حيث إن بعض التركيبات يتخطى ثمنها الكثير لما تحتويه من مواد طبيعية نادرة باهظة الثمن، ولم يتم توافرها بشكل دائم أو الحصول عليها بسهولة.

عم صقر