مآسي مروعة.. قصص الناجيات تكشف اغتصاب وتعذيب جنود آبي أحمد لنساء تيجراي

كشفت شبكة "فويس أوف أمريكا"، تعرض مئات النساء والفتيات لانتهاكات وحشية على أيدي الجنود الأثيوبيين في حرب تيجراي بأوامر من رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.

وبحسب الشبكة، فإن جنود آبي أحمد فتشوا منازل الضحايا وطالبوا بمعرفة مكان تواجد عائلاتهم أو آبائهم أو إخوتهم، وأصروا على أن الرجال كانوا مقاتلين مع قوات إقليم تيجراي التي في حالة حرب مع حكومة إثيوبيا، وفي حين لم يتم العثور عليهم يهاجمون زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم.

وقالت إحدى الناجيات من الاغتصاب البالغة من العمر 16 عامًا في مركز مجتمعي فارغ ومنهوب في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي: "نصبت مسدسًا نحوي وصرخت، بعد أن قال لي أحد الجنود نحن نعلم أن والدك مقاتل".

وأضافت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا: "أخبرتهم أنني لا أعرف مكان تواجد زوجي"، وواصلت سرد قصة اغتصابها، والتي لا تختلف عن قصة اغتصاب امرأة ثالثة ، كان طفلها أيضًا في الغرفة أثناء تعرضها للهجوم.

وقالت الناجية البالغة من العمر 22 عاماً: "ألقوا طفلي على بساط وتناوب ثلاثة منهم على اغتصابي، وكان طفلي الصغير موجود طوال الوقت."

وأبلغت مئات النساء الأخريات عن اعتداءات مماثلة على أيدي الجنود في حرب تيجراي ، والضحايا الذين يأتون إلى الأمام لا يمثلون سوى نسبة صغيرة من النساء والفتيات اللائي تعرضن لمعاملة وحشية.

وقالت إحدى الناجيات: "تعرضت أكثر من 20 سيدة للاغتصاب في نفس الوقت، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى هنا".

وقال ميهيرا ريداي، الذي يدير مركزًا يعالج ضحايا الاعتداء الجنسي في مستشفى AyderReferral في ميكيلي: "جميع الناجيات كشفوا إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل أفراد الجيش، لذا فهم يخشون".

وأقرت الحكومة الإثيوبية بارتكاب عمليات اغتصاب على أيدي قواتها والمقاتلين المتحالفين معها، وأدين ثلاثة جنود في مايو، ووجهت لوائح اتهام لعشرات آخرين.

لكن هذه الحالات القليلة لا تقترب من توفير العدالة لما يبدو أنه اغتصاب جماعي ومنهجي، وفقًا لموسي تسفاي أتسباها، المدير الإداري والتجاري في مستشفى آيدر.

وقال إنه إلى جانب تعريض النساء لخطر الأمراض، فإن هناك إصابات متعددة وحمل غير مرغوب فيه، إلى جانب انتشار الجرائم الجنسية، والتي دمرت عائلات ومجتمعات بأكملها.

وفي المركز المجتمعي، قامت النساء والفتيات اللواتي وصفن عمليات الاغتصاب بتغطية وجوههن بالأوشحة والأقنعة لتجنب التقاط الكاميرا، قالوا إنهم جميعًا كانوا يقيمون في منزل آمن في مكان غير معروف مع حوالي 100 ناجٍ آخر وأطفالهم.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا طلبت أن تُدعى هاجوسا، وهو ليس اسمها الحقيقي: “بعد أن اغتصبوني ، فقدت الوعي، لم أتمكن من المشي أو التحدث لفترة من الوقت”.