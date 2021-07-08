553 إصابة و12 وفاة بكورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، و361 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 755 ألفًا و480 حالة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، إنه بلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و812 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 738 ألفًا و873 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، أمس، 646 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا، و582 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 754 ألفًا و927 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و800 حالة، والشفاء إلى 87 ألفًا و303 حالات.