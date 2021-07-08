«محتاجين ناخد بنج».. إيمان السيد تشارك جمهورها أحد مواقفها الكوميدية

تتواصل الفنانة إيمان السيد مع جمهورها بشكل مستمر وذلك عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بسبب تفاعلها مع الجمهور وخفة ظلها.

إيمان السيد

وشاركت “إيمان” منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يحكي عن موقف طريف مرت به أثناء تصوير أحد اعمالها الفنية وعلقت قائلة: “أنا طلعت من عند دكتور الاسنان امبارح على التصوير وكنت واخدة حقنتين بنج، ولما نزلت جيبت عصير عشان كنت دايخة ووقعته على نفسي، وبعدين رحت الاوردر جيبت قهوة عشان اركز .. ووقعتها على نفسي”.

وأضافت: “دخلت المشهد قعدت اتناقش مع المؤلف في ضماير الفاعل والمفعول به و أكدت عليه ان الحلقات الأخيرة محتاجة تعديل في الجرامر، وفضلت طول اليوم اتعامل مع الشاب اللي ماشي ورايا بكاميرا يصور الميكينج على إنه سيريال كيلر”.

وتابعت: “خرجت من اللوكيشن على أوضتي، لقيت بنوتة من الانتاج قاعدة عشان تتناقش معانا في حاجات خاصة بالشغل، فجأة قعدت اكلمها على أهمية ال skin care، واننا المفروض ما نهملش الصن بلوك، بجد كان يوم جميل”.

واختتمت كلامها بنصيحة واقتراح بعد هذا الموقف ووجهته لجمهورها قائلة: “خلاصة اللي بقوله إيه: اننا تقريباً محتاجين ناخد بنج واحنا رايحين الشغل عشان الحياة تبقى بسيطة وجميلة”.

يذكر أن إيمان السيد شاركت في بطولة مسلسل ياسمين عبدالعزيز، الذي عُرض رمضان الماضي "اللي مالوش كبير" مع خالد الصاوي وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وحقق نجاح جماهيري كبير.

ويضم مسلسل “اللي مالوش كبير” عدد من النجوم بالإضافة لياسمين عبد العزيز ومحمود العوضي أبرزهم (خالد الصاوى- دنيا عبد العزيز- محمود حافظ- أحمد عبد الله - حلا زلط وغيرهم من النجوم، ويحظى مسلسل اللي مالوش كبير بشعبية واسعة في مصر بعد عرض الحلقات الأولي منه لأنه يناقش العديد من القضايا الهامة التي تمس صميم المجتمع المصري مثل أمور السحر والشعوذة والعنف الأسري وقضايا البلطجة وغيرها من المشاكل التي تنتشر في الشارع العامي وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بمسلسل اللي مالوش كبير.