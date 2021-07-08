«سينرجى» تطرح التريلر التشويقى لفيلم «العارف» بطولة أحمد عز

طرحت شركة سينرجي فيلمز التريلر التشويقي الرسمي لفيلم العارف الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، والمقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي يوم 12 من شهر يوليو الجاري.

وشاركت الشركة التريلر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وعلقت على الفيديو كنوع من الدعاية قائلة: "عاجل: إلغاء كافة رحلات السفر! على المتجهين إلى البلاد الآتية مراجعة المواعيد مرة أخرى يوم 14-7! فيلم #العارف بداية من 14-7 في السينمات".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".