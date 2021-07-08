الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ حسن مأمون يوضح الضوابط الشرعية للذبح بالآلة الكهربائية

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضح الشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق، الضوابط الشرعية للذبح بالآلة الكهربائية، قائلا: إذا كان الذابح -وهو القائم على الآلة المستخدمة في الذبح- مسلمًا أو من أهل الكتاب، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، أمَّا إن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها.

وأضاف الشيخ مأمون، أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.

وأشار إلى أن طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي في تذكيتها وهل تحل أو لا تحل، فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها.

 

حكم الشرع في الذبح بالآلة الكهربائية الذبح مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون الإمام أحمد الذابح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

«حار على القاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كارتيرون يرفض تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز

حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء شركات قطاع البترول

هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية.. و«الأوبرا» تؤجل حفله اليوم

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من آخر امتحان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا