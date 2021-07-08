الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كارتيرون يرفض تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز

جريدة الدستور

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، التعاقد مع لاعب بيراميدز في الموسم المقبل بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

وجاء قرار كارتيرون بعدم التعاقد مع رجب بكار، لاعب بيراميدز المعار إلى صفوف سيراميكا كيلوباترا وسط تحفظات علي إتمام الصفقة لعدة أسباب وعلي رأسها تذبذب مستواه مع سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى كبر سنه ووجود لاعبين آخرين في قائمة الترشيحات للانضمام إلي الفريق، وهو ما دفع الإدارة في نهاية الأمر لغلق الباب علي التعاقد مع رجب بكار والبحث عن ظهير أيمن بديل لضمه إلي الفريق.

التفاصيل..

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