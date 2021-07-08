الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كارتيرون يرفض تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز

جريدة الدستور

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، التعاقد مع لاعب بيراميدز في الموسم المقبل بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

وجاء قرار كارتيرون بعدم التعاقد مع رجب بكار، لاعب بيراميدز المعار إلى صفوف سيراميكا كيلوباترا وسط تحفظات علي إتمام الصفقة لعدة أسباب وعلي رأسها تذبذب مستواه مع سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى كبر سنه ووجود لاعبين آخرين في قائمة الترشيحات للانضمام إلي الفريق، وهو ما دفع الإدارة في نهاية الأمر لغلق الباب علي التعاقد مع رجب بكار والبحث عن ظهير أيمن بديل لضمه إلي الفريق.

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: افطنوا لحديث الرئيس

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

«خدوا حلاوة».. حبس شخص هتك عرض شقيقين فى البحيرة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر