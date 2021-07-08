الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الأعمال المصرى الروسى يتوقع زيادة الرحلات القادمة من موسكو فى سبتمبر

مصطفى خليل
مصطفى خليل

توقع مصطفى خليل عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، أن تشهد المقاصد المصرية زيادة في أعداد السياح الروس الوافدين إلى مصر خلال شهر سبتمبر، خاصة بعد إلغاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرسوم الذى صدر حظر الطيران العارض - المباشر- على المدن السياحية المصرية عام 2015.

وأشار «خليل» في تصريحات، لـ«الدستور»، إلى أن السوق الروسية عاشق للمقاصد السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ، ورغم الحظر الذي فُرض بشكل كامل على المطارات المصرية كانوا يأتون عبر مطارات قريبة للوصول إلى مصر.

وتوقع أن تعود الحركة السياحية إلى مصر خلال الموسم الشتوي خاصة مع الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

سياحة مصر روسيا الطيران المباشر استئناف

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