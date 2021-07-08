«التأمينات» تنتهى من صرف معاشات الشريحة الثالثة

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم، من صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات، لمن يتقاضون 3000 آلاف جنيه وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت الهيئة أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال شهر يوليو الجاري بلغ 10.5 ملايين شخص.

وأضاف أن الزيادة بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتمثلت قيمة الزيادة كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.



وشددت الهيئة أنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول علي خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية علي رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكل المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.