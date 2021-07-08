الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور عدد جديد من مجلة «السينما العربية» تزامنًا مع مهرجان «كان»

مهرجان كان
مهرجان كان

تزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي، أصدر مركز السينما العربية عدد جديد من مجلة السينما العربية، يغطي مستجدات صناعة السينما في العالم العربي، ويسلط الضوء على أبرز الأسماء المؤثرة في السينما العربية خلال السنة الأخيرة.

ويسلط العدد الجديد الضوء على التواجد العربي في مهرجان كان السينمائي، ويضم دليلًا لوضع السينما العربية خلال الأزمة التي يمر بها العالم، مع الإشارة إلى المهرجانات السينمائية العربية، التي أقيمت على أرض الواقع أو بشكل افتراضي، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية العربية والإنتاجات العربية للمنصات الأجنبية وشباك التذاكر في العالم العربي، والإنتاج المشترك الذي كان واحداً من أهم منقذي صناعة الأفلام في العالم العربي.

يضم العدد ملفًا يسلط الضوء على النسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وأيضًا جائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي.

 

يذكر أن مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما  العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

مهرجان كان السينمائي مركز السينما العربية جوائز النقاد للأفلام العربية النسخة الخامسة من جوائز النقاد صناع السينما العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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