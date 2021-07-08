الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدا.. أحمد يونس يوقع روايته الجديدة «العذراء والجحيم» بمعرض الكتاب

أحمد يونس
أحمد يونس

أعلن الإعلامي أحمد يونس عن إقامة حفل توقيع لروايته الجديدة "نادر فوده ٦ - العذراء والجحيم" غدا الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز بمصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في تمام الخامسة والنصف مساءً.

 

العذراء والجحيم

كما سيقوم يونس بتوقيع العدد الجديد من السلسلة الشهرية التي أطلقها منذ بداية العام الحالي "خبايا"، بالإضافة لإصدار خاص عبارة عن مجلد يضم الخمس أعداد يصدر عن دار سما للنشر والتوزيع.

وأكد يونس اعتزازه بوجود الراديو ٩٠٩٠ كراعي إعلامي حصري للرواية للسنة الخامسة على التوالي، إلى جانب رعايتها الإعلامية لسلسلة خبايا. وأوضح أنه يعتبر الراديو ٩٠٩٠ بيته الذي يقدم له الدعم والمساندة دائما.

وانطلقت فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "فى القراءة حياة" يوم 30 يونيو، وتم فتح أبواب مركز مصر للمعارض للجمهور من 1 يوليو، فى الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

وتقيم إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، على منصة الإلكترونية التي أطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم السبت 3 يوليو الجارى، لقاء فكرى مع المفكر التونسي يوسف صديق.

وتقيم إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، على منصة الإلكترونية التي اطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم السبت 3 يوليو الجاري، لقاء فكرى مع المفكر التونسي يوسف صديق.

أحمد يونس روايته العذراء والجحيم معرض الكتاب حفل توقيع

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