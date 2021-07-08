«الفلاحين» تكشف سبب اختفاء المشمش والخوخ من السوق

كشفت نقابة الفلاحين أسباب اختفاء فاكهة المشمش والخوخ مبكرا عن كل عام نتيجة، حيث أرجعت ذلك إلى تأثرها بارتفاع درجات الحرارة في شهري مارس وأبريل.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن عددا من المحاصيل تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية وموجة الحرارة التي شهدتها مصر خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، مشيرا إلى أن فاكهة المانجو أبرز تلك المحاصيل التى تأثرت بارتفاع درجات الحرارة، حيث أدت درجة الحرارة إلى سقوط الأزهار وعدم عقد معظم الأزهار، وبالتالى انخفضت بنسبة تقترب من الـ30%.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه تأثرت أيضا محاصيل مثل الفلفل، الطماطم، البطاطس وارتفاع أسعارها، وانخفضت انتاجياتهم عن الكميات المتوقعة، مؤكدا أن العام الجارى شهدت تأثرت المحاصيل بشكل غير مسبوق، مضيفا: محصول فاكهة المشمش هذا العام اختفى أسرع من كل عام، حيث إنه من المعتاد أن يستمر موجود بالأسواق لمدة شهر إلا أنه لم يستمر هذا العام أيضا، وكذلك الخوخ.