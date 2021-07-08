غدًا.. فريق «لي كومبانيون» على مسرح مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لفريق "لي كومبانيون" في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الجمعة، على المسرح المكشوف ببلازا المكتبة، وذلك ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر.

تأسس فريق لى كومبانيون Les Compagnons في عام 2005 على يد ميريي بانوب، المغنية الرئيسية للفريق، وذلك لإحياء الأغاني الكلاسيكية (الخمسينيات، الستينيات وما بعدها).

قدمت المجموعة أولى حفلاتها في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية (أغسطس 2005)، كما شاركت منذ ذلك الحين في العديد من المهرجانات والأحداث الفنية المحلية منها مهرجان الحوار اليورو-متوسطي بقلعة قايتباي (2008)، مهرجان Alex Fest (2009)، مهرجان "ابدأ بنفسك"، هذا بالإضافة إلى الحفلات المتعددة التي قدمتها المجموعة في المراكز الثقافية والمؤسسات المختلفة بالقاهرة والإسكندرية مثل مكتبة الإسكندرية، المركز الثقافي الفرنسي، مركز الإسكندرية للإبداع والقنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

كما شاركت ميريي بانوب مؤسسة المجموعة والمغنية الرئيسية لها مع بعض الفنانين الأوروبيين منهم عازف البيانو الفرنسي ﭽـون-كلود أورفاللي، وتمت دعوتها للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الثانية والخمسين (يوليو 2016).

ويشهد مهرجان الصيف برنامج فني مكثف، يتضمن من الجمعة 9 يوليو إلى الأحد 11 يوليو: ورشة عمل "إيقاع" والتي يقدمها هاني بدير.

ويقدم "مشروع نور" و"هادي دام" حفلا موسيقيا يوم السبت 10 يوليو في تمام الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.

والأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف موعدنا مع حفل موسيقي لفريق "ملاذ" على المسرح المكشوف.

والإثنين 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف حفل موسيقي للفنان لؤي حجازين (الأردن) على المسرح المكشوف.

أما الثلاثاء 13 يوليو في تمام الثامنة والنصف فموعدنا مع العرض المسرحي: «موعد سري» عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي. بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

دراماتورج وإخراج: شريف حمدي، على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، ثم عودة إلى الحفلات الموسيقية يوم الأربعاء 14 يوليو، 8.30 مساء مع فريق "نوبيات" على المسرح المكشوف.