السجن 7 سنوات و6 أشهر لتاجر هيروين في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاحين ناري وأبيض دون ترخيص ومقاومة معاون مباحث الشرطة أثناء القبض عليه بالسجن 7 سنوات و6 أشهر و200 ألف و100 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور عارف وعمرو عبداللطيف أحمد شكري، وأمانة سر عصام ترك.

وجاء منطوق الحكم حضوريًا بمعاقبة عمرو إبراهيم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه عن التهمتين الأولى والخامسة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 100 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وبالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عن التهمة الرابعة وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم عمرو إبراهيم، 27 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» وأحرز ذخائر «طلقتان» مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها وأحرز سلاح أبيض «شغرة كتر» دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفًا عموميًا برتبة ملازم أول معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية وهو من القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته إبان ضبطه وبسببها بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الاتهام الثاني لمنعه من ضبطه محرزًا للجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد الملازم أول معاون المباحث في مقاومة تاجر الهيروين له أثناء ضبطه، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم فانتقل لمكان تواجده وما أن أبصره أشهر في وجهه والقوات سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» للحيلولة دون ضبطه إلا أنه تمكن من ضبطه وضبط السلاح الناري وألفى بداخل السلاح طلقة ناريى، وبتفتيشه عثر على طلقة بذات الوصف السالف وخمس وسبعون لفافة لجوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض شفرة «كتر» وبمواجهته عزى قصده من إحرازه للجواهر المخدرة الاتجار والسلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

كشف تقرير المعمل الكيماوي بشأن مضبوطات تاجر الهيروين في باب الشعرية عن ضبط 75 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 27 جرامًا وواحد سنتجرام.