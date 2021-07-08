4 أخطاء ترتكبها في وجبة الإفطار.. وتفسد هدفك في إنقاص الوزن

يعد الحصول على وجبة إفطار صحية أمر في غاية الأهمية، من أجل الحفاظ على الوزن المثالي أو أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا بعينه من أجل إنقاص الوزن، كما توجد بعض الأخطاء التي نقع فيها في تلك الوجبة ولا تؤثر على إنقاص الوزن.

عادات خاطئة في وجبة الإفطار:

الإكثار من تناول السكر

قد يكون طعم الكرواسان والحبوب والمخبوزات لذيذًا، لكنه لن يفعل شيئًا لك ولن يساعدك في إنقاص الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السكر، وقال روب هوبسون، خبير التغذية في لندن ورئيس Healthspan: "إذا كنت تتناول الكثير من السكر، فمن الواضح أنك تزيد من خطر زيادة وزنك وقد ينتهي بك الأمر مع ارتفاع وانخفاض مستوى السكر".

فيما أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون: أن "العديد من حبوب الإفطار السكرية منخفضة الألياف تزيل شهيتك وتتركك تبحث عن الوجبات الخفيفة بعد ذلك بساعتين".

عدم الحصول على ما يكفي من البروتين أو الدهون

مفتاح وجبة فطور صحية والتأكد من أنها لديها القليل من كل شيء البروتين، الدهون والكربوهيدرات، حيث تفشل العديد من وجبات الإفطار في تضمين الثلاثة، مما قد يؤدي إلى الجوع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام في غضون ساعتين.

الأكل أثناء التنقل

من المرجح أن يأكل الشخص العصري وجبة الإفطار أثناء الاندفاع إلى العمل أو الجلوس على مكتبه.

ووفقا لموقع “ذا صن” هناك احتمال أن تأكل أكثر من اللازم إذا كنت لا تركز على طعامك، وإذا كنت متسرع فأنت معرض لخطر عسر الهضم، لذلك من الجيد أن تجلس لتناول الطعام وتكون أكثر يقظة.

إذا لم يكن لديك وقت في الصباح، فانتقل إلى غرفة الاستراحة لتناول الإفطار في مدة أقصاها 10 دقائق.

انتظر حتى تتضور جوعا

هل يجب أن تأكل في الصباح أم تتخلى عن وجبة الإفطار؟ اذ توضح دكتورة كار "بدء اليوم بوجبة فطور أو لا لن يفعل شيئًا لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

ومع ذلك، أشار أخر إلى أن أنماط الأكل لدى الناس تختلف جميعها وقد يأكل البعض في فترة الظهيرة حتى الساعة 8 مساءً، فلديك كمية من الطاقة تأكلها في اليوم لا يهم متى تأكلها، طالما أنك تقوم بتقسيمها، كما تقول الحكمة: "لا تنتظر حتى تصبح مفترسًا.. لأنه قد يقودك إلى الوصول إلى شيء غير صحي".