المشدد 5 سنوات لخفير حاول التعدي جنسيًا على فتاة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى، الخميس، بالسجن المشدد ٥ سنوات لخفير نظامى بتهمة محاولة التعدى جنسيًا على ربة منزل بمركز قنا.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضى عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من المدعوة «شيرين. ع. م» ربة منزل ومقيمة في منطقة الصالحية بمركز قنا بقيام المدعو «حمدى.ك.م»، ٤٦ سنة خفير نظامى بمركز شرطة قنا ومقيم بذات العنوان بمحاولة التعدى جنسيا عليها أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

كشفت تحريات الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شرطة قنا، عن قيام المتهم باستغلال عدم تواجد زوج المجنى عليها بالمنزل مستغلًا قرابته به وذهب لمنزلها وحاول التعدي جنسيا عليها بعد أن قام بالإمساك بها من يديها محاولا شل حركتها وطرحها على حائط المنزل ممسكًا ببعض أجزاء من جسدها محاولًا الاعتداء الجنسى عليها إلا أنها قاومته، وقامت بالصراخ حتى سمعها جيرانها، ففر هاربًا فتم ضبطه وإحالته للنيابة فقررت إحالته للمحكمة فقضت بالحكم السابق.



وأحالت محكمة جنايات محافظة قنا، منذ ايام، أوراق شخصين لاتهامهم بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرون بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.



وانعقدت هيئة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد إلقاء القبض على كل من، ثابت . م . ر، وعلى . ث . م، وممدوح . ف . م، وأحمد . ث . أ، وخالد . م . ف، وذلك لاتهامهم بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرون بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، بسبب خلافات قديمة فيما بينهما.

وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة بمعاقبة المتهم الأول والثالث بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي قبل إعدامهما، فيما قد حددت جلسة اليوم الثاني من دور يوليو للنطق بالحكم.