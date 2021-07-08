الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيلاروسيا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية البيلاروسية، اليوم الخميس: عن تسجيل 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 424 ألفا و 554 إصابة.

وأشارت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية إلى تعافي 1173 حالة من الفيروس؛ ليبلغ عدد المتعافين 417 ألفا و585 شخصا حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 3 آلاف و225 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في البلاد وحتى الآن.

وأجرت بيلاروسيا- على مدار الـ24 ساعة الماضية- 18 ألفا و292 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الاختبارات إلى 6 ملايين و923 ألفا و772 اختبارا على مستوى البلاد.

الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحية البيلاروسية كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة الوفيات

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وائل لطفي

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