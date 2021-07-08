الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تدين اغتيال رئیس هايتى.. وتؤكد: «يجب تقديم المسئولين إلى العدالة»

جريدة الدستور

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" رئیس جمهورية هايتي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مصر تتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير. 

وفي هذا الصدد، دعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة".

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وائل لطفي

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