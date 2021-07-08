الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء شركات قطاع البترول

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء ونواب شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللازمة، لشغل بعض المواقع الشاغرة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وجاءت الأسماء التى حصل «الدستور» على نسخة منها كالآتي:

حركة تكليفات وتنقلات جديدة لرؤساء شركات قطاع البترول

-  محمد حسن حافظ أحمد قنديل، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

- محمد فتحي حسن عمر ، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس».

- المهندس حاتم محمد عبدالغنى حماد، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس لمهمات السلامة المهنية.

- المهندس أيمن جمال محيي رشدي، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب».

- المهندس حازم محمود لطفي محمد، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء «ميداليك».

- المهندس نبيل عبدالصادق عبدالحليم جمعة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام، بالإضافة إلى عمله الأصلي رئيساً للشركة العامة للبترول.

- حازم حافظ حسنين عيد، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول.

- المهندس محمود أنور عبدالحكيم عبداللطيف، خبيراً بمستوى نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، وإعارته للعمل بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر فى 27 يونيو الماضي حركة تكليفات محدودة، شملت وكلاء لوزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء شركات قطاع البترول والتى شملت كل من:

- المهندس محمد عبدالعزيز حلمي إسماعيل، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس شريف علي حسب الله شديد، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

- المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.

- المهندس عمرو أحمد محمد مصطفى بدوى، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشروعات الطاقة (جاس كول).

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