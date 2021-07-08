السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بعربات «تحيا مصر»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة "تحيا مصر" وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هى: 142/ 1111 /1110/141 ، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر)، والذى يأتى فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة أنها قررت اختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة وذلك اعتبارا من يوم 13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.

مواعيد قطارات القاهرة - اسوان vip.. يزداد إقبال المواطنين على القطارات قبل فترة عيد الأضحي المبارك وذلك كون القطارات الوسيلة الأكثر سرعة والآمنة، ونسلط الضوء على مواعيد القطارات vip من القاهرة وحتى أسوان، وكذلك مواعيد القطارات من أسوان وحتى القاهرة.

وتوفر هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات القاهرة - أسوان وكذلك مواعيد قطارات أسوان - القاهرة، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات قبل السفر.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان vip

القطار رقم 980، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحا.

القطار رقم 2006، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 5:15 عصرا.

القطار رقم 2014، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساء.

القطار رقم 2008، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 11:05 مساء.

مواعيد قطارات VIP اليوم من أسوان إلى القاهرة:

القطار رقم 981، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 5:30 فجرا.

القطار رقم 2007، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 3:15 ظهرا.

القطار رقم 2015، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 4:00 عصرا.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان vip: القطار رقم 2009، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء.