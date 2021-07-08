تعليم القاهرة تعلن الانتهاء من تعقيم لجان الثانوية العامة

يعقد محمد عطية مدير المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للوقوف على الإجراءات النهائية واستعدادات القاهرة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021.

وأكد محمد عطية مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة وتطهيرها وتعقيمها، لافتا إلى أن المديرية على أتم الاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايته بعد غد السبت .

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ساعتين

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ساعتين

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ساعتين

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ساعتين

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات