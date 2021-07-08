الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

عاش بطلاً ومات شهيدًا

أسرة خالد دبابة تُحيي ذكرى استشهاده في «ملحمة البرث»

والد الشهيد خالد
والد الشهيد خالد مغربى ومحرر الدستور

قال محمد كمال المغربي، والد الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"دبابة" شهيد ملحمة كمين البرث بشمال سيناء إن روح ابنه فداء لمصر في ملحمة البرث العظيمة التي قدم فيها الشهيد وزملائه بقيادة أحمد منسي أروع أمثلة الفداء والتضحية بخوضهم معركة ضارية مع الجماعات الإرهابية لمنعهم من الاستيلاء على الكمين. 

أضاف والد شهيد الواجب أن نجله خلّد اسمه في سجل شهداء الوطن، مؤكدًا أن دبابة طلب الشهادة ونالها حيث كان دائم الكلام عن الشهادة وفضلها وأنه يتمناها منذ أن خدم في قوات الصاعقة عقب تخرجه في الكلية الحربية.

وتابع أن قرار صدر بنقل ابنه لوحدة جديدة بالإسكندرية وكان يوم الملحمة يستعد لإخلاء مكانه بشمال سيناء، لكن مع طلب الدعم لمساندة أبطال الكمين كان أول من استقل مدرعته بجنوده وتحرك بهم نحو الكمين وفجر أحد التكفييرين نفسه بسيارة في مدرعة خالد ليلقي ربه شهيدًا كما تمنى.

وواصل والد الشهيد أن خالد عمل بسيناء منذ تخرجه في الكلية الحربية لمدة 3 سنوات حتي استشهاده وكانت له بطولات كبيرة حيث روي زملائه أنه كان لا يهاب الموت وكان يهاجم أوكار الإرهابيين دون خوف أو مهابة حتي أنه كان لا يرتدي قميصه الواقي في أغلب المداهمات وحصد أكثر من 41 تكفيريًا خلال المداهمات التي شارك فيها.

ووجه والد الشهيد التحية لكل شهيد ضحّى بروحه ودمه وحياته من أجل تراب وطنه، موجهًا الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأبطالهم البواسل، مؤكدًا أن السيسي رئيس عظيم قاد الوطن في فترة حالكة السواد ونجح باقتدار في رفع اسم مصر عاليًا بين جميع الدول.

القوات المسلحة بطل الصاعقة الجماعات الإرهابية الشهيد خالد مغربي كمين البرث الرئيس عبد الفتاح السيس

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