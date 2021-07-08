الأضخم في المنطقة.. أبرز المعلومات عن مجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكتل" الأمريكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجمل نشاط شركة "بيكتل" العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات.

وأكد الرئيس السيسي على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "بيكتل"؛ بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصةً فى مجالي الطاقة والنقل، وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات.

واطلع الرئيس السيسي على تفاصيل المشروع القومي المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة "بيكتل" لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مجمع البتروكيماويات.

- يعد الأضخم من نوعه في المنطقة

-تبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 7.5 مليار دولار

- ويقام مجمع البتروكيماويات على مساحة 3,56 مليون متر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

-يعد المشروع من الركائز الأساسية بالمشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

- يساهم المشروع في خلق 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوي.

- 14 مليار دولار سنويا حجم تداول متوقع عند تشغيل المشروع.

- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنوياً.

هذا وبحسب صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بمسؤولي شركة "بيكتل" العالمية.