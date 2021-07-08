الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: زيادة التعقيم والتطهير خلال امتحانات الثانوية العامة

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم تنفيذا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق فى بيان رسمي لها، أن أعمال التعقيم تستمر بشكل يومي، وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم تعقيم وتطهير الأرصفة والمقاعد والسلالم.

وأشارت شركة المترو إلي أنه يزداد التعقيم خلال الأيام المقبلة، وذلك استعداد لامتحانات الثانوية العامة.

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول غدا الجمعة، ليتحرك في السادسة وربع صباحا بدلا من الخامسة وربع، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا، نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5.15 ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11.30 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.15 م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11.15 م، ومن محطة العتبة الساعة 11.55 م.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11.:55 م.

المترو تعقيم وتطهير الثانوية العامة زيادة أعمال تعقيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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