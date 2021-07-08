مصرع عاطل على يد أسرته لتعاطيه المخدرات بالدقهلية

لقى عاطل مصرعه بقرية كفرالصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، متأثرًا بإصابته بعدما لجأت أسرته لتوثیقه بحبل من قدميه بعد قيامه بتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية بكمية كبيرة منذ يومين جعلته في حالة عدم اتزان ويقوم بأفعال غير سوية منها قيامه بالتعدى عليهم بالضرب.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي بوصول المدعو “محمد.أ.ع”، 23 سنة عاطل، مقيم قرية كفرالصلاحات دائرة المركز جثة هامدة وبتوقع الكشف الطبي عليه تبين وجود جرح بأصبع القدم اليسرى وآخر بباطن القدم اليمنى ووجود كدمة حول العين اليسرى وأثار توثيق بمفصلي الكاحلين ، وقيام أهليته بنقل الجثمان إلى منزل أسرته مرة أخرى، وبانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثمان تبين وجود الإصابات سالفة الذكر.

بسؤال كل من والدته "سماح.م.ال"، 44 سنة، ربة منزل شقيقه المدعو "رضا. أ. ع .ال " 20 عامًا، ويقيمان بذات القرية قررا بأن المتوفي يتعاطى المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، وقيامه بتعاطى كمية كبيرة منها منذ يومين جعلته في حالة عدم إتزان ويقوم بأفعال غير سوية منها قيامه بالتعدى عليهم بالضرب، فقاموا صباح اليوم بالإستعانة بكل من نجل عمته المدعو "تامر .ف. م. ال" 36 سنة، طباخ ونجل خالته المدعو "عبداللطيف إ.ع.م"، 34 سنة عامل، و نجل عمه المدعو "إبراهيم ح. ع.ال" 37 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بذات القرية.



واصطحابه إلى شقة الثالث الكائنة بذات القرية وتقييد حركته من خلال توثیقه بحبل من قدميه خشية إيذاء نفسه أوالغير، إلا أنهم فوجئوا مساء اليوم بشعوره بحالة إعياء شديد بعد أن قام بفك وثاقه فقاموا بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل وصوله، وأضافوا بحدوث إصابته حال مقاومته لهم أثناء محاولة توثيقه.

تمكن من ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون، وبإرشادهم أمكن ضبط الحبل المستخدم وهو عبارة عن حبل بلاستيكي أصفر اللون، وتمت إعادة الجثمان إلى مستشفى بن عبيد المركزى، وجارٍ استكمال الفحص وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.