الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعلن موافقة الحكومة على تطوير قرية غرب سهيل

قرية غرب سهيل النوبية
قرية غرب سهيل النوبية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دعم خطة التطوير الشامل لهذا المقصد السياحى لتصبح إحدى المزارات المهمة على برامج الشركات السياحية، ما يؤكد تنوع المنتج السياحى لأسوان وتعدد أنماطه للسياحات الأثرية والثقافية والنيلية والبيئية والعلاجية والصيد والسفارى، نظرًا لتمتعها بالمقومات الطبيعية والتراثية والحضارية.
 

وأكد المحافظ أنه تم عرض رؤية المحافظة لتطوير قرية غرب سهيل على رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لأسوان حيث جارى إعداد مخطط عمرانى متكامل يراعي فيه رفع كفاءة البنية التحتية بإدخال خدمة الصرف الصحى وإحلال المتهالك من شبكات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات مع التطوير والتجميل، إضافة إلي تحقيق التناسق المعمار.

أضاف عطية أن مقترح المخطط الجديد يقوم على ربط قرية غرب سهيل بالمزارات السياحية الأخرى، خاصة دير الأنبا سمعان ومقابر النبلاء لإستثمار سياحة السفارى ودعمها بمحطات للخدمات السياحية، لافتاً إلي أنه على الجانب الآخر سيتم دعم الخدمات للسياحة النيلية لربط القرية بالمحميات والجزر المختلفة وعلى رأسها الحديقة الدولية الاستوائية المقابلة للقرية بغرض تحويلها إلي منتجع وحديقة حيوان إفريقية بما يساهم في إتاحة فرص عمل حقيقية لشباب القرية وزيادة كثافة الرحلات من وإلى القرية أثناء الموسم السياحى.

أسوان سياحة رئيس الوزراء محافظ أسوان السياحية تطوير

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