مقتل قائد العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي في البيضاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بمقتل قائد العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي في جبهة البيضاء.

وقالت المصادر إن مقتل القائد الحوثي جاء إثر عملية لقوات الجيش اليمني المدعومة من المقاومة الشعبية، على مواقع وتحصينات تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وفقًا لقناة العربية.

- استهداف مواقع الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار

فيما أوضح مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أمس، أن الهجوم استهدف مواقع الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، مؤكدًا أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثيًا وجرح آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم يحمل عيار 12.7 ومصرع من كانوا على متنه.

ويأتي ذلك بالتزامن للانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية في المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء وسط انهيار واسع وخسائر في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن الجيش حقق تقدمًا نحو الخط الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس، كما حقق تقدمًا في المحور الشرقي من المحافظة، وتقدم في منطقة الحازمية إلى منطقة العزاني في المحافظة.

وذكرت مصادر وفق «العربية» و«الحدث» أن الجيش اليمني استعاد مدينة عوين الأخيرة بمديرية الصومعة، مشيرة إلى أن الحوثيين نشروا شبكة ألغام حول عوين لمنع تقدم الجيش اليمني.

وقال رئيس قطاع الإعلام في الجيش اليمني يحيى الحاتمي في مقابلة مع «العربية»، إن الجيش اليمني وجه ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء، مؤكدًا أن قوات الجيش فتحت جبهات جديدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثيين.

وأضافت أن عشرات القيادات الحوثية والمشرفين نقلوا عوائلهم من مدينة البيضاء إلى محافظتي ذمار وصنعاء تزامنًا مع تقدم الجيش الوطني وسيطرته على بعض مناطق محافظة البيضاء.