الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«بعد تصدرها تريند جوجل».. أبرز المعلومات عن جيهان فاضل

جيهان فاضل تقطع البطيخ
جيهان فاضل تقطع البطيخ

عادت الفنانة جيهان فاضل لتتصدر تريند جوجل، بعد فترة طويلة من اختفائها، ولكن هذه المرة بعدما انتشر مقطع فيديو لها أثناء تواجدها بأحد المهرجانات بمدينة كاليجاري الكندية، وظهرت "جيهان" في الفيديو وهي تقطع وتوزع "البطيخ" بحضور عدد كبير من أبناء الجالية العربية بكندا، كما تمتلك "جيهان" سوبر ماركت بنفس المدينة.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن جيهان فاضل.

- ولدت 11 مارس 1973

- بدأت نشاطها الفني عام 1990.

- قدمت في مسرح الجامعة عددا من العروض الفنية.

- اكتشفها المخرج خيري بشارة وحققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها بفيلم: "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب.

- تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدي وأنجبت منه ثلاث أبناء.

- توفى زوجها عام 2012 في سن صغير إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

- وأصيبت بأزمة نفسية وقتها .

- تخرجت في الجامعة الأمريكية.

- رصيدها يقترب من 50 عملا فنيا.

- كان آخر أعمالها مسلسل: "تحت السيطرة" الذي عرض عام 2015.

- في مارس الماضي أثارت الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسوبر ماركت بمدينة كاليجاري الكندية، قيل وقتها أنها تعمل به.

- شاركت فاضل في عدة أعمال في فترة التسعينات خصيصًا منها (التحويلة)، (إنذار بالقتل)، (أرض أرض) وجبر الخواطر) آخر أعمال المخرج الراحل (عاطف الطيب). 

-عام 2011 شاركت في مسلسل "الشوارع الخلفية"، فيلم "الفاجومي" ومسلسل "نور مريم".

- يعد أكثر الأدوار المعروفة لها هو دورها في فيلم (سهر الليالي). 

- قدمت للتليفزيون أعمالًا منها (أرابيسك)، (حياة الجوهري)، (امرأة هزت عرش مصر) وغيرها.

- ومنذ 2015، لم تشارك جيهان فاضل في أي عمل فني، رغم انطلاقتها في أعمال مهمة في بداية مسيرتها الفنية، ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء.

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